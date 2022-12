Rencontre : Intermittence EMB / Sannois / 95 Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Val-d'Oise

Rencontre : Intermittence EMB / Sannois / 95, 6 décembre 2022, Sannois. Rencontre : Intermittence Mardi 6 décembre, 19h30 EMB / Sannois / 95

Entrée libre

Mardi 6 Décembre – 19H30 – 21H30 EMB – Sannois EMB / Sannois / 95 2 Rue du Président Georges Pompidou, 95110 Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France Lors de cette rencontre, nous recevrons Romain Simard, un des fondateurs du collectif d’artistes pluridisciplinaires « Ecstatic Playground » et auparavant régisseur studio et chargé de production à Le Sax. Au programme :

– Un tour d’horizon du principe de l’intermittence.

– Le lien entre le statut et le développement de son projet artistique.

– Le lien entre l’intermittent et la notion d’artiste indépendant : comment développer sa structure, aborder les notions d’entreprenariat, comprendre l’écosystème d’une structure indépendante et ses enjeux, identifier les erreurs à ne pas commettre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T19:30:00+01:00

2022-12-06T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Sannois, Val-d'Oise Autres Lieu EMB / Sannois / 95 Adresse 2 Rue du Président Georges Pompidou, 95110 Sannois Ville Sannois lieuville EMB / Sannois / 95 Sannois Departement Val-d'Oise

EMB / Sannois / 95 Sannois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sannois/

Rencontre : Intermittence EMB / Sannois / 95 2022-12-06 was last modified: by Rencontre : Intermittence EMB / Sannois / 95 EMB / Sannois / 95 6 décembre 2022 EMB / Sannois / 95 Sannois sannois

Sannois Val-d'Oise