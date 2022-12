KUTU EMB de Sannois Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Val-d'Oise

KUTU EMB de Sannois, 17 mars 2023, Sannois. KUTU Vendredi 17 mars 2023, 20h00 EMB de Sannois

Plein : 18€ / PassFestival : 16€

Dans le cadre du festival PassWorld EMB de Sannois 2 rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France ????

KUTU est né de la rencontre à Addis Abeba du musicien Théo Ceccaldi et de la voix de la chanteuse éthiopienne Hewan Gebrewold. Un voyage au cœur des nuits fiévreuses d’Addis underground 2020, où la jeunesse hyperactive s’empare des musiques ancestrales pour mieux s’en affranchir. À partir de poèmes d’aujourd’hui, de collectage de rythmiques tribales, Théo Ceccaldi imagine un set tellurique où se croisent improvisation, et envolées vocales, soutenu par une rythmique puissante et un line up à la vitalité contagieuse : claviers électro-cosmiques, basses hypnotiques, danses exaltées et voix stellaire…

Un combo éthio-transe incandescent, où la liberté du jazz se mêle à la profondeur brute des sons azmaris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00

2023-03-17T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Sannois, Val-d'Oise Autres Lieu EMB de Sannois Adresse 2 rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois Ville Sannois Age maximum 99 lieuville EMB de Sannois Sannois Departement Val-d'Oise

EMB de Sannois Sannois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sannois/

KUTU EMB de Sannois 2023-03-17 was last modified: by KUTU EMB de Sannois EMB de Sannois 17 mars 2023 EMB de Sannois Sannois sannois

Sannois Val-d'Oise