ÉMAUX DE LONGWY – SAINT JEAN L'AIGLE Herserange, 26 mai 2022, Herserange.
Château de la faïencerie Accès par Longwy – Rue de la Chiers

2022-05-26 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-26 19:00:00 19:00:00

Herserange Meurthe-et-Moselle Herserange Découverte des dernières créations des ateliers d’art de la faïencerie, exposées dans le grand salon de Bacchus du château.

Remises fin de séries (10% à 60%) et brocante des greniers du château de la faïencerie. longwy.sja@gmail.com +33 3 82 24 58 20 http://www.saintjeanlaigle.com/ Atelier d’art Saint Jean l’Aigle

