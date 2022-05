EMAUX D’ART DE LONGWY – PORTES OUVERTES Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle

EMAUX D’ART DE LONGWY – PORTES OUVERTES Longwy, 26 mai 2022, Longwy. EMAUX D’ART DE LONGWY – PORTES OUVERTES Longwy

2022-05-26 09:00:00 – 2022-05-26 18:00:00

Longwy Meurthe-et-Moselle Accueil au sein de notre espace-vente de L’ATELIER des ECLATS : Rachel Eva-Sacripanti, restauratrice des Arts Céramiques et des Arts Verriers, sera présente pour vous conseiller, établir des devis pour la restauration des pièces auxquelles vous tenez.

A la vente : nouvelles créations exclusives de Christian LECLERCQ, large choix d’Anciens Longwy et autres manufactures, nombreux objets authentiques (verre, céramiques et autres …) pour la décoration de votre intérieur.

Les rencontres : CHRISTIAN LECLERCQ et des conseillers à votre écoute, et Fabien Hubert LECLERCQ, Expert en Longwy. +33 3 82 25 71 46 Emaux d’Art de Longwy

Longwy

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Longwy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Longwy Adresse Ville Longwy lieuville Longwy Departement Meurthe-et-Moselle

Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longwy/

EMAUX D’ART DE LONGWY – PORTES OUVERTES Longwy 2022-05-26 was last modified: by EMAUX D’ART DE LONGWY – PORTES OUVERTES Longwy Longwy 26 mai 2022 Longwy Meurthe-et-Moselle

Longwy Meurthe-et-Moselle