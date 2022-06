Emanuelle Troy, 13 juillet 2022, .

Emanuelle Troy



2022-07-13 – 2022-07-13

Aventurière de la voix et multi-instrumentiste, Emmanuelle Troy (saz, tanbûr ouïghour, GambaCello, flûtes…) nous emmène de la Méditerranée aux confins de l’Asie en passant par la Route de la Soie, avec des chants rares et beaux, d’une fascinante diversité de voix et de timbres.

Le Festival Les Suds, à Arles accueille le mercredi 13 juillet Emanuelle Troy.

