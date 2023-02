EMANUEL GAT LOVETRAIN2020 THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD, 11 mars 2023, FREJUS.

EMANUEL GAT LOVETRAIN2020 THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 33.5 à 37.5 euros.

MONTPELLIER DANSE (2-1011052-3-1011053) PRESENTE ce spectalce. LOVETRAIN2020 est une « comédie musicale contemporaine » pour 14 excellents danseurs sur les musiques de Tears for Fears, l’iconique duo anglais des années 80. Le chorégraphe puise dans le groove de tubes comme Shout, Mad World ou Sowing the Seeds of Love pour aller encore un peu plus loin dans son exploration des liens qui unissent la danse et la musique. Il déploie une danse complexe, délicate et envoûtante à l’énergie communicative, un véritable hymne à la vie auréolé du Prix du meilleur spectacle de danse de la Saison 2020-2021. Emanuel Gat Emanuel Gat

THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD FREJUS 83 bld de la mer Var

