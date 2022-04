EMANE Saint-Agathon, 7 avril 2022, Saint-Agathon.

EMANE La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon

2022-04-07 – 2022-04-07 La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur

Saint-Agathon Côtes d’Armor

Une performance artistique, ça ne se travail ! Et c’est à celà que servent les résidences. Et pour c’est en fin de résidence que EMANE nous montera une ébauche du travail accompli. Il y a des artistes qui vous emmènent dans leur univers dès les premières notes. Emane est de ceux-là. Avec ce premier album “Feel like a woman” elle délivre au fil des chansons son regard sur l’amour, qu’il soit familial, amical ou amoureux. Elle porte haut le statut de femme qu’elle aime défendre, avec ses faiblesses et ses forces. Emane se tourne désormais vers un univers R’N’B contemporain. Se laisser porter par la voix tantôt douce, tantôt puissante d’Emane ; se laisser porter par ses messages d’amour et d’espoir.

+33 6 59 15 18 32

Une performance artistique, ça ne se travail ! Et c’est à celà que servent les résidences. Et pour c’est en fin de résidence que EMANE nous montera une ébauche du travail accompli. Il y a des artistes qui vous emmènent dans leur univers dès les premières notes. Emane est de ceux-là. Avec ce premier album “Feel like a woman” elle délivre au fil des chansons son regard sur l’amour, qu’il soit familial, amical ou amoureux. Elle porte haut le statut de femme qu’elle aime défendre, avec ses faiblesses et ses forces. Emane se tourne désormais vers un univers R’N’B contemporain. Se laisser porter par la voix tantôt douce, tantôt puissante d’Emane ; se laisser porter par ses messages d’amour et d’espoir.

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon

dernière mise à jour : 2022-04-01 par