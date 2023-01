« Émancipé.e.s » UNIQUE en son genre Lamballe-Armor Lamballe-Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

« Émancipé.e.s » UNIQUE en son genre Lamballe-Armor, 21 janvier 2023, Lamballe-Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté Lamballe-Armor. « Émancipé.e.s » UNIQUE en son genre 5 Rue Simone Veil Bibliothèque Lamballe-Armor Côtes-d’Armor Bibliothèque 5 Rue Simone Veil

2023-01-21 18:15:00 – 2023-01-21

Bibliothèque 5 Rue Simone Veil

Lamballe-Armor

Côtes-d’Armor Lamballe-Armor Venez écouter de belles histoires racontées par les irrésistibles Drag Queens de la compagnie Broadway French. Si vous le souhaitez, repartez maquillés ! Inscriptions souhaitées. Tout public à partir de 3 ans. +33 2 96 50 13 68 https://bibliotheque.lamballe-armor.bzh/ Bibliothèque 5 Rue Simone Veil Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2023-01-12 par Office de tourisme de Lamballe Communauté

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Lamballe-Armor Côtes-d'Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté Bibliothèque 5 Rue Simone Veil Ville Lamballe-Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté Lamballe-Armor lieuville Bibliothèque 5 Rue Simone Veil Lamballe-Armor Departement Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor Lamballe-Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté Lamballe-Armor Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamballe-armor-office-de-tourisme-de-lamballe-communaute-lamballe-armor/

« Émancipé.e.s » UNIQUE en son genre Lamballe-Armor 2023-01-21 was last modified: by « Émancipé.e.s » UNIQUE en son genre Lamballe-Armor Lamballe-Armor 21 janvier 2023 5 Rue Simone Veil Bibliothèque Lamballe-Armor Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Lamballe-Armor Lamballe-Armor, Côtes d'Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté

Lamballe-Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté Lamballe-Armor Côtes-d'Armor