Émancipé.e.s – Soirée matrimoine littéraire / Spectacle Bibliothèque municipale Lamballe-Armor, samedi 6 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

Spectacle « La terre, celle qui l’aime » dessiné autour de l’œuvre d’Anjela Duval par la compagnie et la famille Petitplus. Spectacle poétique et sensible.

Trois amis artistes se réunissent autour d’une table pour rendre un hommage délicat à cette personnalité emblématique de la culture bretonne.

À partir de 7 ans.

Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange Le Proust

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne bibliotheque@lamballe-armor.bzh



