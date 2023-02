EMAJINARIUM CONCERT POUR LA PLANETE Auditorium de La Seine Musicale, 4 mars 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

Free Spirit Foundation (1-1124289) présente : EMAJINARIUM CONCERT POUR LA PLANÈTE Le Free Spirit, association engagée en faveur de la préservation de la nature, présente son événement EMAJINARIUM – Concert pour la planète: une ode à la nature et à sa puissance, le 4 mars 2023 à l’auditorium de la Seine Musicale. EMAJINARIUM – Concert pour la planète est un événement inscrit à la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030: un appel lancé à tous les pays du monde à s’unir pour protéger et restaurer les écosystèmes dans l’intérêt de la nature et des êtres humains. Ce concert a pour but de récolter des fonds pour planter plus de 100 000 arbres au Kenya.Free Spirit propose un voyage dans l’univers du Pays des Rêves en mettant à l’honneur l’art lyrique et la musique alternative portés par près de 200 artistes de talent : choristes, chanteurs d’opéra, pianistes, violonistes, danseurs… Réunissant des artistes internationaux, Emajinarium – Concert pour la planète, est un concert dont les musiques illustrent avec poésie les aventures du petit garçon Aedan et du magnifique félin Odéon : leur amitié va leur permettre de résister à l’immense cataclysme naturel Furacan qui s’abat sur le Pays des Rêves.

Auditorium de La Seine Musicale BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

