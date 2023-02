Parcours d’exploration sensorielle et motrice 0 – 3 ans EM Périnatalité Biron Catégories d’Évènement: Biron

Pyrénées-Atlantiques

Parcours d’exploration sensorielle et motrice 0 – 3 ans EM Périnatalité, 18 mars 2023, Biron. Parcours d’exploration sensorielle et motrice 0 – 3 ans 18 et 25 mars EM Périnatalité Différents ateliers où les enfants de 0 à 3 ans pourront évoluer librement. Pour les parents ou accompagnants, présentation du matériel utilisé et des étapes du développement sensorimoteur de l’enfant EM Périnatalité BIRON Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00

2023-03-25T11:30:00+01:00

