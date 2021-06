Magny-le-Hongre Champ agricole pour spectacle équestre Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne Elzéar chorégraphie équestre à Magny les 4 et 5 septembre 2021 Champ agricole pour spectacle équestre Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Un spectacle du **Festival LA GRANDE BALADE**, événement culturel porté par la **_Communauté de Communes Entre Beauce et Perche_** [**[https://lagrandebalade.com/](https://lagrandebalade.com/)**](https://lagrandebalade.com/) #lagrandebalade ### Sur le Champ Agricole (près de l’école) à Magny samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 à 17h30 **Spectacle chorégraphique avec chevaux** [_**Compagnie Les Chevaux Célestes**_](https://www.chevaux-celestes.com/spectacles#elzear) **Tout public** durée : 40 min. environ Évocation des longues marches, des transhumances, ode aux grands troupeaux, aux cris du vent, au grondement des sabots. Il y a le berger, “le chef des bêtes”, celui qui maintient l’équilibre sans prendre le pouvoir, celui qui parle peu, qui sait mener sans jamais se fâcher. Celui qui envie la sagesse des animaux et s’épuise à vivre avec eux pour comprendre… Il y a l’étoile, celle qui indique le nord, qui de ses chants ancestraux maintient l’harmonie entre les hommes et les bêtes. Elle donne une voix au miracle qui unit le troupeau à son berger. Chevaux : **Assia, Alma, Louchi** Cavalière : **Céleste Solsona** Chanteuse : **Mira Ceti** VIDEO : [[https://vimeo.com/365455574](https://vimeo.com/365455574)](https://vimeo.com/365455574) Un lieu **facilement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite** Bouffée d’air frais, tout se passe au milieu des champs ! *pensez à prendre un plaid ou un coussin pour vous asseoir

Spectacle chorégraphique avec chevaux par la Compagnie Les Chevaux Célestes (Un spectacle du Festival LA GRANDE BALADE)
Champ agricole pour spectacle équestre
rue des Sources du Magny 28120 Magny-le-Hongre
Seine-et-Marne

2021-09-04T17:30:00 2021-09-04T18:30:00;2021-09-05T17:30:00 2021-09-05T18:30:00

