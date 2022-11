Elyssa Leydet-Brunel Aix-en-Provence, 13 décembre 2022, Aix-en-Provence.

217 Avenue Jean Paul Coste Centre socio culturel Jean Paul Coste Aix-en-Provence 13100 Centre socio culturel Jean Paul Coste 217 Avenue Jean Paul Coste

Elyssa Leydet-Brunel est comédienne, autrice de textes théâtraux et metteuse en scène. Elle développe son goût de l’écriture théâtrale en portant en scène ses propres textes et notamment « Goodbye Pénélope » qu’elle déploie pour quatre comédiennes et son travail de comédienne s’épanouit notamment au Théâtre des Ateliers (« le Dieu des petits riens », « Aimer, aimer », « Dialogue », « Trois sœurs », …).

Elle propose pour la biennale Une 5ème Saison, une lecture du texte de Virginia Woolf : Vers le phare, œuvre racontant le quotidien d’une petite famille dans leur maison de vacances, sur une île au large de l’Écosse.

Dans ce paysage battu par la mer, chaque jour s’annonce sur une visite au phare voisin et un empêchement singulier rend cette visite chaque jour impossible. C’est en suivant leurs voix douces et légères, leurs pensées profondes ou leurs rêves futiles voire leurs frustrations quotidiennes, que l’on chemine à l’intérieur de ces journées simples et un paysage magique.



Durée : 45 minutes

Vous pouvez venir accompagné(e)s de vos enfants de – 12 ans, nous vous proposons de nous occuper de vos enfants pendant la lecture.

Le Centre Socio-culturel Jean-Paul Coste, en tant que Maison Créative, accueille Elyssa Leydet-Brunel, diplômée à la fois du Conservatoire d’art dramatique d’Avignon, de l’Université d’Aix-Marseille et de l’ENSATT

