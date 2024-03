ELYSIAN FIELDS Théâtre de l’Œuvre Marseille, samedi 25 mai 2024.

ELYSIAN FIELDS ♫♫♫ Samedi 25 mai, 21h00 Théâtre de l’Œuvre 17 / 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T21:00:00+02:00 – 2024-05-25T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T21:00:00+02:00 – 2024-05-25T23:00:00+02:00

« What the Thunder Said », treizième album studio d’Elysian Fields, s’inscrit dans la continuité d’une période fertile pour le groupe new-yorkais, après un « Once Beautiful Twice Removed » (2022) salué par la critique.

Pour ce nouveau long format, le duo fondateur d’Elysian Fields formé par Jennifer Charles et Oren Bloedow a fait traverser l’Atlantique aux deux musiciens français qui l’accompagnent sur scène (Matthieu Lopez et Olivier Perez, également connus sous les noms de Matt Low et Garciaphone). Au fil de leurs récentes tournées européennes, une amitié forte s’est nouée entre les membres du groupe qui a peu à peu développé un langage musical et rythmique propre, que Jennifer et Oren sont heureux d’avoir capturé dans ces douze chansons.

Le quatuor a enregistré « What the Thunder Said » à New York avec Ed Pastorini et Thomas Bartlett, collaborateurs de longue date d’Elysian Fields. James Yost a coproduit, enregistré et mixé l’album, donnant vie aux grands espaces sonores d’Oren et Jennifer, sur des textes qui révèlent les expériences de presque 30 ans de vie de groupe.

Dans ce récit clairsemé de visions de la nature et de paysages urbains, le duo new-yorkais pose les grandes questions, démêlant la toile du monde qui nous entoure pour en extraire les évidences et les humeurs qui mènent à ce songwriting dont seul Elysian Fields a le secret.

La voix de Jennifer est tantôt délicate (“This World Is Just A World,” “Strawberry Moon”), tantôt hardie et indomptable (“Must Have Meant” “Changeling,” “Know Not Whorl”), tantôt céleste (“Before The Crashing Waves”, “I Can Give You That”). Que ce soit par le prisme des mythologies ou celui du tragi-comique, mais sans jamais abandonner sa poésie de la quête et du désir, Elysian Fields continue d’habiter le monde et de dépeindre l’expérience humaine dans toute sa profondeur.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.espace-julien.com/agenda/682-elysian-fields »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]