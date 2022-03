Elysez nous Wissous Wissous Catégories d’évènement: Essonne

Wissous Essonne Wissous Entre Macron qui nous promettait la lune alors et Mélenchon le rebelle qui se comporte comme un repris de justesse… Serions-nous victimes d’une vaste « Trumperie » sur la marchandise ? centreculturel@wissous.fr +33 1 69 93 89 04 https://billetterie.wissous.fr/index-css5-espaceantoinedesaintexupery-pg1.html Espace culturel Antoine de Saint-exupéry 1 place rené iametti Wissous

