ELYSEZ-NOUS : VOUS SEREZ DÉÇUS EN BIEN 2021-10-08 20:30:00

Carcassonne Aude 29 29 EUR ” Printemps 2022 ! Nous sommes au coeur de l’élection présidentielle. Une aubaine pour les chansonniers qui nous délectent de leurs portraits justes et parfois fatals de tous les candidats. Un spectacle grinçant, jamais vulgaire, toujours élégant. C’est un plaisir d’écouter ces joyeux psychanalystes de notre actualité qui proclament avec humour et jubilation ce que beaucoup n’osent plus dire. Une délicieuse thérapie contre la morosité. pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr +33 4 68 11 59 15 https://www.theatre.carcassonne.org/ dernière mise à jour : 2021-08-09 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

