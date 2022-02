Elysez-nous ! Vous serez déçus en bien Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Report du 11 avril 2022

Les billets restent valables. C’est un véritable bain de jouvence que d’écouter les chansonniers.

Printemps 2022, nous sommes au cœur de la campagne électorale pour l’élection présidentielle. Une aubaine pour les chansonniers, ils nous traceront le portrait juste et souvent fatal de nos gouvernants et des candidats. Un spectacle grinçant, rude, jubilatoire mais jamais vulgaire, toujours élégant. Ils sont une sorte de médecin psychanalyste de notre actualité, tout ce que vous n’avez jamais osé dire, ils le proclament pour vous. Une véritable thérapie contre la morosité. Les chansonniers aiment les politiciens. Ils les chouchoutent, ils les caressent dans tous les sens du poil, pour mieux les réveiller, pour mieux, parfois, nous les révéler.

Ils s'inspirent d'une actualité inépuisable pour nous transporter dans un bain de bonne humeur.

Ils s'inspirent d'une actualité inépuisable pour nous transporter dans un bain de bonne humeur.

