NICK MULVEY Elysee Montmartre Paris, 15 mai 2024, Paris.

Nick Mulvey s’apprête à sortir une version anniversaire pour les 10 ans de son premier album solo First Mind , nommé pour le Mercury Prize. Parallèlement à la sortie de l’album, Nick Mulvey entame une tournée européenne. Sorti en 2014, First Mind était le premier album de Mulvey après avoir quitté Portico Quartet. Acclamé par la critique, il comprend les singles à succès Fever To The Form et « Cucurucu et a fermement confirmé Mulvey comme l’un des musiciens les plus talentueux de sa génération. À ce jour, l’album a été écouté plus de 290 millions de fois sur Spotify

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-05-15 à 19:30

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75