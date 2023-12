SUNN O))) Elysee Montmartre Paris Catégorie d’Évènement: Paris SUNN O))) Elysee Montmartre Paris, 6 avril 2024, Paris. SUNN O))) Shoshin DuoSUNN O))) revient en live dans sa version brute originale.Les fondateurs/guitaristes Stephen O’Malley & Greg Anderson se produiront en duo immergé dans de profondes amplifications, harmonie spectrale, distortion, riffs purs et primitifs, structure massive et pression sonore.

Tarif : 39.70 – 39.70 euros.

Début : 2024-04-06 à 18:30 Réservez votre billet ici Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75018 Lieu Elysee Montmartre Adresse 72, boulevard Rochechouart Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Elysee Montmartre Paris Latitude 48.882921 Longitude 2.343767 latitude longitude 48.882921;2.343767

Elysee Montmartre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/