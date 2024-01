LORD OF THE LOST Elysee Montmartre Paris, mardi 2 avril 2024.

LORD OF THE LOST part en tournée pour fêter ses 15 ans.15 ans d’histoire, plus de 500 concerts dans près de 40 pays, 8 albums studio, 3 albums Ensemble avec orchestre, et près de 60 vidéos musicales… LORD OF THE LOST est une puissance créatrice, qui s’est frayé un chemin dans le paysage musical par ses propres moyens depuis maintenant 15 ans, sans jamais se réduire à un seul genre ou à une seule scène.

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-04-02 à 18:00

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75