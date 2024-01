TINLICKER Elysee Montmartre Paris, samedi 16 mars 2024.

Basé à Utrecht (NL), Tinlicker est le projet des producteurs Jordi Van Achthoven et Micha Heyboer (fondateur de Black Sun Empire). Leur productions, qualifiées de Progressive House, ont rapidement attiré l’intérêt d’Anjundapeep, label d’Above&Beyond ou Ben Böhmer. Tinlicker sort ‘Slipstream’ feat. Julia Church et annonce sa prochaine tournée européenne. Après avoir rempli le Badaboum puis le Trabendo en quelques mois, le duo revient à l’Elysée Montmartre pour présenter un son live plus organique qui complète leurs hymnes house progressifs et mélodiques.Parmi les soutiens médiatiques précédents on peut citer Billboard, Mixmag, DJ Mag, Volkskrant, BBC Radio 1, SiriusXM, StuBru, CULTR, Anjunadeep, Beatportal, qui les consacrent comme valeur montante des courants Deep House et Melodic TechnoSlipstream explore un nouveau territoire pour le duo multi-métallique (or et platine, dont 3 triples, dans toute l’Europe et au Canada pour Because You Move Me ) avec un son live plus organique qui complète leurs hymnes house progressifs et mélodiques.

Tarif : 31.00 – 31.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 19:30

Réservez votre billet ici

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75