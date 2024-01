POLARIS Elysee Montmartre Paris, 10 mars 2024, Paris.

La peur : le grand diviseur de l’humanité, mais aussi son plus puissant unificateur.C’est cette notion qui est au cœur du troisième album de Polaris, Fatalism : un disque façonné par le sentiment de désespoir et de dystopie qui a envahi le monde ces dernières années, et la sensation écrasante que nous sommes impuissants à changer le cours des choses. Imprégné d’angoisse et de catharsis sous-jacente, avec un regard thématique élargi et un terrain sonore lourd, Fatalism s’appuie organiquement sur une imagerie sombre et percutante. Mais plutôt que de se complaire ou de stagner, Fatalism est un mélange de metalcore mélodique, de post rock luxuriant, de fioritures électroniques et au-delà, qui fait la marque de fabrique du quintette de Sydney.

