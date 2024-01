PINKPANTHERESS Elysee Montmartre Paris, 28 février 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 19 octobre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 20 octobre à 10h.PinkPantheress – Capable of Love TourPinkPantheress est une artiste multi-platine, autrice-compositrice et productrice. Sur une trajectoire ascendante depuis 2021, les paroles introspectives de PinkPantheress et sa capacité à créer des rythmes contagieux lui ont valu une base de fans dévoués. Après une première mixtape To hell with it acclamée par la critique, PinkPantheress a remporté en 2022 le BBC Music’s Sound of 2022 et s’est produite lors de sa première tournée à guichets fermés au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et aux États-Unis. Son ascension exceptionnelle a attiré l’attention de Vogue britannique, qui l’a classée parmi les femmes influentes de la prestigieuse liste Vogue 25, aux côtés de Jodie Comer et de Victoria Beckham.Le single de PinkPantheress, Boy’s a Liar Pt. 1 & Pt. 2 , a pris le monde d’assaut, passant 21 semaines dans le Billboard Hot 100 (avec un pic à la troisième place), 28 semaines dans le UK OCC singles chart (avec un pic à la deuxième place) et se classant en première place dans plusieurs charts Spotify et Apple Music (occupant la première place sur Spotify UK pendant 33 jours d’affilée). Récemment, Boy’s a Liar Pt.2 a été certifié double disque de platine et PinkPantheress a reçu trois nominations aux MTV EMA (meilleur nouvel artiste, meilleur nouvel artiste britannique et meilleur nouvel artiste), une nomination aux MTV VMA (meilleur nouvel artiste), deux BET Awards : Meilleure collaboration (Boy’s a Liar Pt.2) et le BET Her Award qui récompense les chansons motivantes et émancipatrices, centrées sur les femmes. Avec chaque réalisation, PinkPantheress continue de fasciner et de dominer, consolidant son statut de force, important dans l’industrie de la musique.

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-02-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75