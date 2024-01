BOYWITHUKE Elysee Montmartre Paris, 17 février 2024, Paris.

Face à la demande, le concert de BoyWithUke initialement prévu au Trabendo le 17 février est déplacé à l’Elysée Montmartre.Les billets restent valables.Chanteur, auteur-compositeur et producteur anonyme armé d’un ukulélé et d’une bonne dose d’intelligence pop, BoyWithUke est devenu un hitmaker alt-pop viral avec la sortie de son premier album, Melatonin Dreams, en 2021. Basé dans le Massachusetts et inspiré par des artistes comme Twenty One Pilots, Milky Chance et Dominic Fike, on sait peu de choses sur cette star des médias sociaux, qui utilise un masque opaque orné d’yeux LED pour dissimuler son identité. Produisant lui-même toutes ses chansons à la maison sur sa tablette multimédia, BoyWithUke propose des chansons pop confessionnelles et peu élaborées qui combinent son fidèle uke avec des harmonies vocales et des rythmes électroniques. Après la sortie de Melatonin Dreams, il a publié une série régulière de singles, ainsi que l’EP Trouvaille et l’album Fever Dreams, ce dernier comprenant le succès viral Two Moons . Il a rencontré le succès auprès du grand public avec son single Toxic (2021), qui a recueilli des millions de streams et a attiré l’attention de Republic. Le label a rapidement ajouté le jeune artiste à sa liste, et d’autres succès ont suivi en 2022, notamment Long Drives et IDGAF , avec l’aide de Blackbear. Ces deux titres figurent sur son troisième album, Serotonin Dreams. ~ James Christopher Monger, Rovi

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:00

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75