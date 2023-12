TIWONY Elysee Montmartre Paris, 9 février 2024, Paris.

Tiwony est un chanteur reggae-dancehall francais d’origine Guadeloupeenne et camerounaise, connu pour son énergie explosive et son hyper productivité musicale. Tiwony a remporté plusieurs prix sacem, victoires du reggae, hit local awards et également un single d’or pour la B.O du film Ma 6-T va cra-cker.

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris