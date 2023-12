PERIPHERY Elysee Montmartre Paris, 2 février 2024, Paris.

Rome ne s’est pas construite en un jour, le monde n’a jamais été aussi prévisible et le djent n’est pas un genre. Autant de vérités indéniables qui nous unissent aujourd’hui.Le quintette de métal progressif Periphery (nommé aux GRAMMY® Awards) – revient avec un nouvel album Periphery V: Djent is not a genre, qui non seulement valait la peine d’être attendu, mais qui voit aussi le groupe s’affirmer et atteindre le sommet de ses capacités.

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 19:00

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris