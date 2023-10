SKALD Elysee Montmartre Paris, 23 novembre 2023, Paris.

SKALD Elysee Montmartre a lieu à la date du 2023-11-23 à 19:00:00.

Tarif : 35 à 35 euros.

Nouvel album le 20 janvierLoin dans les terres du Nord, l’écho des mythes résonne. Les croyances des peuples qui vivaient jadis sur ces terres se sont perpétuées et malgré la pression de la société moderne et industrielle, les traditions et le folklore persistent encore. C’est dans les contrées autrefois parcourues par ceux que l’on nomme les vikings, en Norvège, au Danemark, en Suède ou encore en Islande, que le Huldufólk, le peuple caché, reste ancré dans le quotidien. Au bord d’une route, au milieu d’une forêt, au fond de la montagne, les elfes et les trolls se terrent, cohabitant discrètement avec le genre humain, se fondant dans une nature sauvage et merveilleuse. C’est aux côtés de ce peuple issu d’un imaginaire lointain que les sonorités épiques et poétiques de SKÁLD s’aventurent cette fois ci !En nous plongeant dans les légendes et mythes scandinaves, le collectif SKÁLD, initié par le producteur et compositeur Christophe Voisin-Boisvinet, réunit plusieurs d’artistes talentueux qui redonne la part belle aux poètes et aux chamanes des temps anciens. Au son des tambours, on se laisse bercer par les voix hypnotiques qui nous permettent de s’évader dans un “ailleurs” fantasmée, un ailleurs fait de créatures étranges et fantastiques, de paysage merveilleux et de mystères. Ces récits dans lesquels nous emmène SKÁLD permettent à l’homme moderne de s’enfuir loin de la dure réalité de la vie quotidienne, à l’instar des premiers colons islandais.Dans ce nouvel album consacré au Huldufólk, dont la première apparition remonte aux Eddas de Snorri Sturluson, au 13ème siècle, c’est tout un peuple auquel de nombreux scandinaves croient encore qui est mis à l’honneur. Ce sont des scaldes tels que Snorri, les poètes et des chanteurs scandinaves d’autrefois, qui popularisent ces légendes à travers leurs écrits. Dans une mise en abîme comme seule la mythologie nordique sait le faire, les récits nous renseignent d’ailleurs sur la création des scaldes. Créé par les nains en mélangeant le sang du dieu Kvasir et du miel, l’Hydromel poétique transforme les hommes qui le boivent en poètes et en savants. Nul doute qu’en contemplant ces paysages volcaniques de l’Islande, ces derniers furent bien inspirés. Le moindre roc, la moindre motte de terre, prend ainsi en quelques vers une dimension surnaturelle et fabuleuse.En héritier des scaldes d’antan, SKÁLD nous propose chanson après chanson d’apprivoiser ce folklore, de se perdre dans les collines aux elfes danoises, de rencontrer des nymphes suédoises, de nous narrer la balade de Herr Mannelig, évoquant une troll qui tente d’épouser un chevalier en espérant devenir humaine, de s’attarder quelques instants sur la légende du dragon Fafnir.Ce que propose SKÁLD, ce n’est pas une reconstitution d’une époque passée, mais une aventure, une expérience, qui sent bon l’Histoire, la mythologie et les légendes, qui nous pousse à rêver à la nature, aux forêts, aux rivières, aux mystères et au folklore du nord. Une odyssée d’un médiévalisme fantasmé et inspiré, mélange de textes anciens et de sources médiévales plus récentes. Avec des thématiques tirées du Gylfaginning, du Skáldskapármal, ou encore du Grólgardr, ces histoires, qui se transmettent de générations en générations, nous parviennent à travers les chants lyriques et gutturaux de SKÁLD, qui se mêlent pour former une douce mélopée que nous envieraient sans doute les nymphes de jadis.Près de treize musiciens répondent à l’appel de SKÁLD et expriment leur savoir et leur sensibilité à travers l’album. La harpe et la cornemuse s’agitent sous les doigts de Daniela Heiderich, l’archer du nyckelharpa d’Aliocha Regnard font resurgir des notes du 14ème siècle, la Moraharpa, la Lyre et la Talharpa sont sublimées par Ravn, tandis que la vielle à roue de Laetitia Marcangeli nous hypnotise et que les percussions vibrent sous les coups puissants de Nicolas Montazaud, Marti Ilmar Uibo et Christophe Voisin-Boisvinet. Le chant, quant à lui, est un formidable condensé de talents assuré par Steeve Petit, Lily Jung, Marti Ilmar Uibo, Laetitia Marcangeli, Michel Abraham, Kohann, Julien Loko et Adeline Bellart.Pour se rapprocher au plus près de l’expérience des scaldes scandinaves, ces voix s’expriment en vieux norrois, mais aussi en suédois, en norvégien, en l’Islandais, en danois et même en Féroïen. Depuis 2018, les percussions chamaniques et les instruments traditionnels de la formation ont déjà fait leurs preuves à travers le monde entier, vendant plus de 245 000 albums, générant des millions d’écoutes en streaming et performants sur les scènes de nombreux pays. Dans cette incroyable aventure musicale et humaine, SKÁLD incarne un hommage vibrant aux peuples d’autrefois et à leurs croyances.Laissez-vous porter par les elfes lumineux d’Aflheim, prenez garde à la norne Skuld, et préparez-vous pour une odyssée vibrante à travers la Scandinavie médiévale à la rencontre du Huldufólk !

Réservez votre billet ici

Elysee Montmartre

72, boulevard Rochechouart Paris 75018

