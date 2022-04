ELYSEE-MOI SVP – w/ Arcene K, Jo’Z, Lyvia vs Mô & Lil’Pea Le Chapiteau, 23 avril 2022, Marseille.

ELYSEE-MOI SVP – w/ Arcene K, Jo’Z, Lyvia vs Mô & Lil’Pea

Le Chapiteau, le samedi 23 avril à 20:00

► From HOUSE to TECHNO – 20h – 04h ► FULL DECO ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix ► Prix unique : 7€ Billetterie : [https://urlz.fr/hV94](https://urlz.fr/hV94) Toi aussi tu rêve de pouvoir ? Toi aussi tu veux un emploi fictif qui te permette d’avoir du temps (et de l’argent) pour t’occuper enfin de tes plaisirs et fantasmes les plus intimes ? Toi aussi tu veux t’offrir une croisière à bord d’un yacht de luxe au large de l’île de Malte ? Toi aussi tu veux qu’on s’occupe de ton agenda, de tes repas, de ton ménage, qu’on t’ouvre les portes à ton passage et surtout, qu’on te répondent toujours oui ? Toi aussi tu rêve d’écouter du jazz avec ton peignoir Dior et un verre de whisky dans la main sur ton club cuir ? Toi aussi tu serais ravi d’avoir un logement (pas n’importe lequel) et une voiture de fonction avec chauffeur ? Toi aussi tu veux bosser 5 ans et avoir une retraite à vie ? Et un avion privé ça te tente ? Si tu as répondu “oui” à au moins une des questions au-dessus, c’est le moment de venir tenter ta chance : de devenir le/la 9ème peésident.e de la 5ème république (du chapiteau) ! Sois celui ou celle qui fera bouger les lignes (de ta vie) ! ⚠️ On a beau t’aimer comme tu es mais, si tu veux gagner ces élections, il va falloir choisir ton camp !! Voici les différentes bannières sous lesquelles tu pourras t’engager lors de la mobilisation du 23 avril : PFTARJ : Parti Faire un Tour en After et ne Reviendra Jamais PMU : Parti qui parle de lui-même Bling Bling Parti : Je roule en BM mais j’ai pas de mutuelle LFGTEBDLF : La France gourmande : tout est bon dans l’Fillon UCAS : Union des Casseuses d’Ambiance en Soirée PCCMAMOAQM : Parti des Cons “C’était Mieux Avant” mais on s’amuse quand même ‼️ Prépare tes punchlines les plus percutantes, organise ton détournement de fond le plus fourbe, écris tes panneaux de manif les plus zinzins et on se retrouve le 23 en octogone, en Y, en PLS, tout ce que tu veux. Les slogans les plus géniaux que vous amènerez sur des banderoles et pancartes seront récompensés !! Le/la meilleur.e candidat.e sera notre invité.e d’honneur pendant 1 mois. — LINE UP — ARCENE K Mystérieux activiste de la scène électronique, clubber avant-gardiste et musicien autodidacte depuis près de 20 ans. Arcene K balade ses phalanges entre des platines qui font gronder une techno progressive, mélodique et parfois rythmée de house. [https://soundcloud.com/arcene-k](https://soundcloud.com/arcene-k) LYVIA VS MÔ Lyvia Vs Mô partagent les platines. Membres actifs de l’association Attrakson organisation , ils promouvoient et participent à la diffusion de musique techno. L’écoute, la création et le partage sont les principales ambitions de ce duo, leurs mixs distillent une techno sans concession , leur seul mot d’ordre faire du mix un voyage pour le plaisir des oreilles et du corps. [https://www.mixcloud.com/lyviaasensi/](https://www.mixcloud.com/lyviaasensi/) JO’Z Adepte des swings Akai et éduqué à l’âge d’or du rap français, Jo.z développe son mix et milite pour la musique qui fait danser et qui reste dur à stéréotyper. C’est armé d’un mix technique et dynamique qu’il continue à ambiancer les dancefloors sur lesquels il passe. Entre programmation et productions, vous le retrouverez ou écouterez aisément aux côtés des marseillais qui poussent cette cité, la tête baissée mais les cuts affûtés. LIL’PEA Avec ses sélections épicées, pimentées, hoooot, Lil’Pea promet retourner le dancefloor du Chapiteau. Funk, Disco, Électro, cette ancienne résidente du Rosa Bonheur, connait la recette parfaite pour nous trainer dans la danse avec le sourire. — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://urlz.fr/hV94](https://urlz.fr/hV94) PREVENTES TARIF UNIQUE : 7e + frais de loc SUR PLACE : 10e — INFOS PRATIQUES — On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée. Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

7,59€ en pré-vente / 10€ sur place

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T04:00:00