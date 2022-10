Elyas Khan + San Salvador, 1 décembre 2022, .

Elyas Khan + San Salvador



2022-12-01 19:30:00 – 2022-12-01

EUR 6 10 Si vous aimez La puissance d’une vague, le rythme de la trans et le Massif Central

ELYAS KHAN solo

New York / Berlin (experimental alternatif rock)

Accueilli à l’occasion des 30 ans de la Cave et son début de tournée le 21 octobre dernier, nous retrouvons à nouveau Elyas KHAN pour la clôture de sa tournée ! Avis à celles et ceux qui l’auraient manqué en octobre !

Ex-leader du groupe new-yorkais Nervous Cabaret, Elyas mène une carrière solo depuis Berlin. Sa musique échappe à toute classification et se place avant tout sous le signe d’expérimentations musicales. Sa voix nourrie de blues et de son héritage indo-pakistanais alliée à ses rifs puissants font de ce one man band une performance fascinante, brutale et poétique.

https://www.facebook.com/elyaskhanmusic

https://www.instagram.com/elyas_khan_music/

https://www.youtube.com/user/kidsic



SAN SALVADOR

Chamboulive (chœur populaire du Massif Central)

San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines…

San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe, d’un chœur punk et de constructions math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant. Nouvel album La Grande Folie (janv.2021)

Thibault Chaumeil (voix, tom bass) Gabriel Durif (voix, tambourin) Laure Nonique Desvergnes (voix) Sylvestre Nonique Desvergnes (voix, grosse caisse Marion Lherbeil (voix, tom bass) Eva Durif (voix)

http://sansalvador.fr/

https://www.facebook.com/sansalvadormusique/

https://www.instagram.com/sansalvador.musique/?hl=fr







