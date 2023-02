ELVIRE JOUVET 40 THEATRE DU PAVE, 18 février 2023, TOULOUSE.

ELVIRE JOUVET 40 THEATRE DU PAVE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30 (2023-02-07 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

De Louis Jouvet et Brigitte Jaques-Wajeman En 1986, Brigitte Jaques crée au Théâtre National de Strasbourg une pièce qui repose sur les notes prises par Charlotte Delbo des cours de Louis Jouvet. Sept leçons qu’il a données, de février à juin 1940, à une élève du Conservatoire, interprète du rôle d’Elvire du Dom Juan de Molière. Elvire Jouvet 40 est un spectacle fondateur dans ma vie de comédien, de directeur de théâtre et surtout de professeur d’art dramatique. Sans doute un des plus beaux, un des plus forts que j’ai vécu. Elève moi-même à l’époque de sa création, je me revois assis chaque soir dans un coin du théâtre où la pièce se jouait à Toulouse pour pleurer tant l’émotion était forte. Je sentais en écoutant les acteurs magnifiques portant la voix de Jouvet que c’était là que se dessinait ma vie. Jouer Jouvet aujourd’hui et surtout faire entendre son discours si pur, si juste sur notre art me semble comme un devoir, une nécessité. Francis Azéma La force de la pièce de Brigitte Jaques était de restituer à la fois la difficulté de l’apprentissage de l’acteur, la rencontre mystérieuse entre le mot et le corps, mais aussi, en filigrane, la nécessité du théâtre dans un monde dont l’humanité s’effrite. La Terrasse Elvire Jouve Elvire Jouve

THEATRE DU PAVE TOULOUSE 34, Rue Maran Haute-Garonne

