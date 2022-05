ELUVEITIE / AD INFINITUM Le 106, 26 juin 2022, Rouen.

ELUVEITIE / AD INFINITUM

Le 106, le dimanche 26 juin à 19:00

Né d’un mysticisme rural des Alpes Suisses et enracinés dans la mythologie celtique, l’histoire gauloise et la culture proto-européenne, ELUVEITIE est devenu depuis longtemps les pionniers du Folk Metal. Depuis leur légendaire premier album « Spirit » en 2006, leur approche est empreinte de respect, de précision historique, de profondeur et du mélange le plus excitant, le plus accrocheur et le plus primordial de Death Metal mélodique et de Folk païen que le monde n’ait jamais pu imaginer. Si à chaque sortie, ils affinent leur marque de fabrique, à savoir le rugissement tonitruant de Chrigel, la férocité métallique et l’ingéniosité folklorique qui a toujours été loin du simple « ajoutons quelques cornemuses ici », c’est sur un dernier album intitulé « Ategnatos » que ELUVEITIE propulse la mythologie, les croyances païennes et la spiritualité dans notre monde moderne. Chrigel le décrit comme étant « une sorte de révélation, une prophétie apocalyptique. Sombre et sévère dans son atmosphère et son charisme, une œuvre sur laquelle la société d’aujourd’hui se voit dans le miroir de la mythologie et des connaissances celtiques anciennes ». En première partie, le groupe de métal symphonique suisse Ad Infinitum.

Location 25.5 € / Guichet 28.5 € / Réduit 22.5 € / Abonnés 19.5 €

Metal Folk

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T19:00:00 2022-06-26T22:30:00