La galerie des Merveilles Dimanche 2 octobre, 10h30

Inscription obligatoire

Dans une grotte du Pays Basque, venez découvrir une cavité aux multiples facettes, avec une progression variée. Elutxé Saint Michel 64 Saint-Michel 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Après le village de Saint Jean Pied de Port, vous pourrez découvrir une cavité aux multiples facettes, avec un peu de progression sur corde.

Vous y découvrirez de belles galeries concrétionnées, ainsi qu’une rivière avec sa cascade.

Les places étant limitées, pour participer, il faut réserver auprès du Spéléo Club des Landes au 06 89 99 60 43.

Le matériel d’évolution sur corde vous sera prété, mais il vous faudra venir avec : des gants, des bottes ou chaussures de montagnes, des sous vétements chaud mais souple et un bleu de travail ou des vêtements pas trop amples pouvant se salir ainsi que de l’eau et un casse-croute.

Il faudra bien évidemment avoir des vêtement de rechange pour le retour en voiture.

