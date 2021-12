Else(s) – Compagnie Les Chiens Andalous Le Nouveau Théâtre, 2 février 2022, Châtellerault.

Else(s) – Compagnie Les Chiens Andalous

Le Nouveau Théâtre, le mercredi 2 février 2022 à 20:30

Else est jeune et belle, elle ne demande qu’à mordre la vie à pleines dents. Sa jeunesse va brutalement prendre fin l’été de ses 17 ans. Frappé par de graves problèmes d’argent, son père la charge de solliciter un prêt auprès d’un ami de la famille, M. Dorsday. Celui-ci accepte mais demande en retour à voir Else nue. Tiraillée entre ses fantasmes de jeune fille et les désirs du vieil homme, entre le devoir d’aider ses parents et le dégoût que lui inspire ce chantage, Else acceptera-t-elle de se soumettre à cette requête ? Décidera-t-elle de sauver son père d’un possible déshonneur ? Comment dire non ? Le texte d’Arthur Schnitzler, adapté ici pour le théâtre, nous plonge dans les pensées les plus intimes de la jeune fille. Frivole, narcissique, capricieuse, Else est aussi extrêmement seule face à cette épreuve. Le conflit intérieur qui la ronge pose la question du consentement et de la complicité des adultes. Il interroge également la place des femmes dans une société corsetée par les convenances sociales et le poids de la morale, où le corps féminin est considéré comme une marchandise. Publié en 1924, Else résonne encore terriblement aujourd’hui. Petit Chaperon rouge moderne, le spectacle prend les atours du conte pour éveiller les esprits. D’après Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler, traduction Michelle Hamard et des extraits du Petit Chaperon rouge de Charles Perrault Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarifs: 6/12/17€

Proposition indécente

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T20:30:00 2022-02-02T21:45:00