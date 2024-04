Elsass’rugby samme Drusenheim, dimanche 5 mai 2024.

Elsass’rugby samme Drusenheim Bas-Rhin

Le rugby à 5 est un sport d’équipe mixte, de 16 à 70 ans, que l’on ait déjà pratiqué ou non le ballon ovale. Ici, pas de plaquage et de course longue, on joue sur demi-terrain et le ballon se perd sur de simples touchers.

A défaut de participer, venez prendre l’air, observer, apprendre, commenter et peut être vous laisser séduire par cette variante ludique, mais néanmoins sportive du rugby.

Nous vous attendons nombreux pour faire vivre avec nous cette journée conviviale et festive et montrer aux équipes venant d’autres coins de France, la chaleur de l’Alsace. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 16:00:00

Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est fabvirkis@gmail.com

L’événement Elsass’rugby samme Drusenheim a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme du Pays Rhénan