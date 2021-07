Elsassman Triathlon Guebwiller, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Guebwiller.

Elsassman Triathlon 2021-07-10 – 2021-07-11

Guebwiller Haut-Rhin

EUR Venez participer à la 6e édition organisée par le FAST Guebwiller pour défier le Grand Ballon et le Markstein, les cols mythiques du sud-Alsace. Que vous soyez licenciés ou non, âgés de 8 à 108 ans, chacun pourra trouver son compte parmi les courses proposées : parcours à vélo et courses à pied. Notre volonté est de vous faire découvrir notre terrain de jeu dans une ambiance conviviale et remplie d’émotions. Cette année nous serons présents à GUEBWILLER au stade du THROO.

Accès et parking :

-Plan d’eau Ensisheim rue de Castroville 68190 ENSISHEIM

-Site d’arrivée Guebwiller: Stade Throo Route d’Issenheim 68500 GUEBWILLER

Inscriptions sur www.sporkrono.fr/event/elsassman avant le 7 juillet

+33 7 81 43 59 66

