Elsass Klang un Sang Drusenheim Drusenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Drusenheim

Elsass Klang un Sang Drusenheim, 25 février 2023, Drusenheim . Elsass Klang un Sang rue de Dalhunden Drusenheim Bas-Rhin

2023-02-25 20:00:00 – 2023-02-25 23:59:00 Drusenheim

Bas-Rhin EUR Le FC Drusenheim organise une soirée « Bloosmusik » avec les Riedtaler, D’Surburjer Hartzwuet et D’Blach Bläser. Avis aux amateurs de Oberkrainer, Egerländer, Böhmisch, Boarish…de la bonne Bloosmusik ! 3 Formations pour un diner/spectacle. Plus de 4 heures de concert. Ouverture de la salle à 19h. +33 6 85 20 46 33 Drusenheim

