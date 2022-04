ELSA MOATTI – EXILS LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

ELSA MOATTI – EXILS LE BAL BLOMET, 15 juin 2022, Paris. Le premier disque de la violoniste Elsa Moatti rend hommage aux feux des cultures juives d’Europe Centrale, à la musique irlandaise, finlandaise, ainsi qu’au fado, offrant un voyage bouleversant…

Date et horaire exacts : Le mercredi 15 juin 2022

de 20h00 à 22h00

payant Plein Tarif : 20 EUR tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR Exil, du latin ex(s)ilium : littéralement « hors du sol ». « Hors du sol », c’est bien sûr l’exil auquel rendent hommage de nombreuses pièces gravées dans ce disque, ravivant les feux des cultures juives d’Europe Centrale, des cultures irlandaise, finlandaise et fado entre autres, rejoignant le bouquet où ont jailli comme les tiges libres des prés les quatre créations commandées à Maël Bailly, Vincent Lê Quang, Fiona Monbet et Johan Farjot, dont les univers me sont chers par leurs lignes poétiques, lyriques, tendres, leurs accents jazz, atypiques… Ce disque est autant le fruit de ce que l’expérience d’une forme d’exil peut porter d’éprouvant, de bouleversant, que le fruit de ce que toute épreuve convoque : tendresse consolatrice, dérision, chaleur, lumière, amitié, recueillement, célébration de la vie. Photo : Shawn Fitzgerald Ahern LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/elsa-moatti Réservations

