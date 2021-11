Elsa & Johanna – Palace Odyssée Galerie La Forest Divonne, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

La Galerie La Forest Divonne exposera une nouvelle série du duo Elsa & Johanna du 3 novembre au 23 décembre 2021 à Paris.

Le public pourra découvrir une série inédite, intitulée «Palace Odyssée», réalisée sur l’invitation de Gaël Charbau, conseiller artistique pour Universcience (Palais de la découverte et Cité des Sciences) dans le cadre de la rénovation du Palais qui a fermé ses portes pour quatre ans. Elsa & Johanna ont performé pendant une quinzaine de jours à l’intérieur du Palais de la Découverte durant l’été 2020.

A travers des récits imaginés, les artistes incarnent des personnages inspirés de l’univers du musée : visiteurs anonymes, travailleurs, employés, personnages imaginaires… Elles se sont imprégnées des pièces, des objets, des employés rencontrés, des animaux, des expériences scientifiques et biologiques mises en avant au Musée pour retranscrire avec poésie la magie des lieux et de l’histoire du bâtiment.

Avec «Palace Odyssée», Elsa & Johanna affirment leur talent de mise en scène et de coloristes avec un style plus pop où elles semblent se libérer des contraintes de réalisme des précédentes séries «A Couple of Them» et «Beyond the Shadows», réalisées entre 2017 et 2019, et toujours avec un cadrage d’une grande maîtrise.

Ici elles s’aventurent davantage dans le domaine du rève, l’occasion d’un travail exceptionnel sur les couleurs.

Une exposition qui se situe dans une saison très riche pour les deux photographes dont la première exposition solo en musée, «The Plural Life of Identity» aura lieu à la Städtische Galerie à Karlsruhe en Allemagne de novembre 2021 à février 2022 et avec la parution de leur premier livre de photo «Beyond the Shadows», aux éditions H2L2.

Galerie La Forest Divonne 12 rue des Beaux-Arts Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (333m) 10 : Mabillon (406m)



Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/

Date complète :

Courtesy Galerie La Forest Divonne.