Zénith de Toulouse, le vendredi 11 juin à 20:00

<p>Communiqué de la production le 10 février 2020 :<br /> » En raison de la crise sanitaire actuelle, nous avons été contraints de reporter la tournée d’Elsa Esnoult qui devait se dérouler en France du 13 mars au 13 juin 2021.<br />Le concert du vendredi 11 juin 2021 prévu initialement au Zénith Toulouse Métropole est en attente de report. »</p>

<p>Elsa Esnoult repart dès mars 2021 pour une grande tournée à travers toute la France et la Belgique.<br />La nouvelle star de la chanson française aux quatre disques d’or présentera un tout nouveau spectacle avec tous ses tubes bien sûr, mais aussi les chansons de son nouvel album « 5 » qui sortira en janvier.<br />Entourée de ses musiciens et de ses danseurs, elle enflammera de nouveau les salles de concert !</p> Producteur : Gilbert Coullier Productions Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Variété française

