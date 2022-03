Elsa Dauphin en dédicace à Vabres L’Abbaye (Aveyron) Salle des Fêtes de Vabre-l’Abbaye Vabres-l'Abbaye Catégories d’évènement: Aveyron

Vabres-l'Abbaye

Elsa Dauphin en dédicace à Vabres L’Abbaye (Aveyron) Salle des Fêtes de Vabre-l’Abbaye, 3 avril 2022, Vabres-l'Abbaye. Elsa Dauphin en dédicace à Vabres L’Abbaye (Aveyron)

Salle des Fêtes de Vabre-l’Abbaye, le dimanche 3 avril à 10:00

Elsa Dauphin sera en dédicace le dimanche 3 avril, de 10 à 17 heures à Vabres-l’Abbaye Elle signera entre autres son dernier roman, Captive. Léa vit seule, en marge de la société. Dans cette solitude volontaire, elle tente de se réapproprier son existence. Mais, le passé trop lourd fait retour, au gré des souvenirs épars et des événements auxquels elle se trouve confrontée. Captive d’une mémoire fragmentée, dans une exploration intérieure troublante, elle oscille entre présent et passé. [**Elsa Dauphin**](https://www.editions-lunatique.com/elsa-dauphin) [_**Captive**_](https://www.editions-lunatique.com/captive) [**Lunatique**](https://www.editions-lunatique.com/)

Entré libre

Rencontres artistiques et littéraires vabraises Salle des Fêtes de Vabre-l’Abbaye 12400 VABRES L’ABBAYE Vabres-l’Abbaye Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Vabres-l'Abbaye Autres Lieu Salle des Fêtes de Vabre-l'Abbaye Adresse 12400 VABRES L'ABBAYE Ville Vabres-l'Abbaye lieuville Salle des Fêtes de Vabre-l'Abbaye Vabres-l'Abbaye Departement Aveyron

Salle des Fêtes de Vabre-l'Abbaye Vabres-l'Abbaye Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vabres-labbaye/

Elsa Dauphin en dédicace à Vabres L’Abbaye (Aveyron) Salle des Fêtes de Vabre-l’Abbaye 2022-04-03 was last modified: by Elsa Dauphin en dédicace à Vabres L’Abbaye (Aveyron) Salle des Fêtes de Vabre-l’Abbaye Salle des Fêtes de Vabre-l'Abbaye 3 avril 2022 Salle des Fêtes de Vabre-l'Abbaye Vabres-l'Abbaye Vabres-l'Abbaye

Vabres-l'Abbaye Aveyron