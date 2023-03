Elsa Barrere-Embrouilles ESPACE GERSON LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Elsa Barrere-Embrouilles ESPACE GERSON, 17 juin 2023, LYON. Elsa Barrere-Embrouilles ESPACE GERSON. Un spectacle à la date du 2023-06-17 à 21:15 (2023-06-14 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros. Ca vous est déjà arrivé d'être assis dans le train et de partir pour un grand voyage: la guerre de l'accoudoir ? Et d'être un peu déçu que votre adversaire abandonne au bout de 10 minutes ? Qu'allez-vous faire pendant 4 heures ? Dans son spectacle "Embrouilles', Elsa Barrère nous narre les petites et les grandes injustices qui émaillent son quotidien. Elle a un humour incisif qui n'épargne personne, mais elle peut faire preuve d'une certaine délicatesse envers elle-même.

