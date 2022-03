Elrow Orange Orange Catégories d’évènement: Orange

Vaucluse

Elrow Théâtre Antique d'Orange Rue Madeleine Roch Orange

2022-05-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-21 Théâtre Antique d'Orange Rue Madeleine Roch

Orange Vaucluse Orange EUR 39 55 Pour son opening de saison 2022, le POSITIV Festival invite la référence des soirées les plus déjantées d’Europe, Elrow!

Un show incroyable crée spécialement pour le Le Théâtre Antique d’Orange avec plus de 50 artistes, dj et performers. contact@positivfestival.fr https://positivfestival.fr/ Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange

