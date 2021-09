Rezé Auditorium (L') - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Elpmas de Moondog – par Ensemble 0 et Macadam Ensemble – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 15 € / 21 € BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Musique contemporaine.”Elpmas”, le sublime album du compositeur américain Moondog, conçu en 1991 à partir de samples et avec un ordinateur, réinventé sur scène avec les percussions de l’ensemble 0 et les voix du Macadam Ensemble. Où la chaleur organique des lames de marimbas et des voix d’aujourd’hui résonne avec les fantômes d’hier.Ensemble 0 :Bombo, marimba, glockenspiel : Julien GarinBombo, marimba, xylophone : Stéphane GarinMarimba, xylophone : Amélie GrouldÉlectronique : Vincent MalassisBanjo, cithare : Joël MérahSaxophone ténor, clarinette : Julien PontvianneMacadam Ensemble : Jean-Baptiste Craipeau, Ryan Veillet, Vincent Lièvre-PicardDirection : Étienne FerchaudAvec les voix de Tomoko Sauvage, Vanille Fiaux et Jonathan SeilmanDurée : 1h15 Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/

