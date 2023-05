RENCARD NATURE – DECOUVERTE DU CANOE-KAYAK Côte du Pont, 4 juillet 2023, .

Vosges Canoë vous propose des parcours à la journée ou à la demi-journée, en location libre ou avec encadrement.

Dans un cadre sauvage et calme, sur une rivière jalonnée de rapides, bordée par 4 aires de pique nique : vous évoluerez selon vos envies en toute sécurité, guidés par une équipe de professionnels.

Location de bateaux 1, 2 ou 3 places pour une descente de la Moselle au fil de l’eau entre Saint-Nabord et Eloyes.

Seul ou en groupe; de 15 à 35€ par personne; sur réservation.. Tout public

Mardi 2023-07-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-29 15:00:00. EUR.

Côte du Pont

Éloyes 88510 Vosges Grand Est



Vosges Canoë offers you day or half-day trips, with or without supervision.

In a wild and calm setting, on a river lined with rapids, bordered by 4 picnic areas: you will evolve according to your desires in complete safety, guided by a team of professionals.

You can rent 1, 2 or 3-seater boats for a trip down the Moselle between Saint-Nabord and Eloyes.

Alone or in group; from 15 to 35? per person; on reservation.

Vosges Canoë le ofrece excursiones de un día o medio día, en alquiler o con supervisión.

En un entorno salvaje y tranquilo, en un río bordeado de rápidos, bordeado por 4 merenderos: evolucionará según sus deseos con total seguridad, guiado por un equipo de profesionales.

Alquiler de embarcaciones de 1, 2 ó 3 plazas para descender el Mosela entre Saint-Nabord y Eloyes.

Solo o en grupo; de 15 a 35? por persona; previa reserva.

Vosges Canoë bietet Ihnen ganz- oder halbtägige Strecken, die Sie frei oder mit Betreuung mieten können.

In einer wilden und ruhigen Umgebung, auf einem von Stromschnellen gesäumten Fluss, der von 4 Picknickplätzen gesäumt wird: Sie bewegen sich nach Lust und Laune in aller Sicherheit, geführt von einem Team von Fachleuten.

Verleih von Booten für 1, 2 oder 3 Personen für eine Fahrt auf der Mosel zwischen Saint-Nabord und Eloyes.

Allein oder in der Gruppe; von 15 bis 35 ? pro Person; auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT REMIREMONT