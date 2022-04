Elorn Paddle Cup Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau Finistère L’Elorn Paddle Cup est de retour en 2022 !

Une randonnée familiale et sportive en paddle sur l’Elorn, à la portée de tous, ayant pour but de rassembler aussi bien initiés que débutants. Environ 12kms en paddle de Landerneau à Plougastel-Daoulas. >> Pour faciliter les déplacements lors de l’événement n’hésitez pas à rejoindre le groupe “Covoiturage EPC 2022” << Au programme : de la bonne humeur, du sport et des surprises... Infos pratiques : - Départ à 9h30 de la cale du Quai Barthélemy Kerros à Landerneau - Ouverture de la billetterie le 5 avril - Chaque personne inscrite devra posséder son matériel - Coût de la participation : 10€ (gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans) elornpaddlecup@gmail.com https://www.facebook.com/ElornPaddleCup L’Elorn Paddle Cup est de retour en 2022 !

