Elon Musk et le spatial Théâtre des Arcades de Buc Buc, jeudi 16 mai 2024.

Elon Musk et le spatial

Elon Musk et le spatial Plongez dans l’aventure spatiale avec la conférence sur Elon Musk et SpaceX le 16 mai à 20h30, au Théâtre des Arcades de Buc ! Explorez l’audace et l’innovation qui ont transformé l’espace ! Jeudi 16 mai, 20h30 Théâtre des Arcades de Buc Gratuit sur réservation

Traditionnellement, la gestion des activités spatiales relevait des États et de leurs agences spatiales, financées par des fonds publics. Elon Musk a révolutionné ce schéma avec SpaceX.

Fondée en 2002 comme une start-up aux idées apparemment impossibles, l’entreprise est aujourd’hui un leader mondial dans la technologie spatiale. De fusées réutilisables au tourisme spatial, SpaceX innove et redéfinit l’industrie.

Elon Musk, entrepreneur exceptionnel, déstabilise les normes industrielles.

Comment mène-t-il ses projets, notamment spatiaux, et comment a-t-il conquis la NASA avec SpaceX, incarnant l’audace et la réussite hors du commun ?

