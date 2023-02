Éloïse et le Ukubébé®, 4 mars 2023, Le Barp .

Éloïse et le Ukubébé®

Le Barp Gironde

2023-03-04 – 2023-03-04

Le Barp

Gironde

EUR 70 Apprendre le Ukulélé sur des comptines !

Les ateliers Ukubébé® sont des ateliers de formation à partir de 12 ans, ouverts à toutes et tous et sans pré-requis musical

Ils permettent une réelle complicité entre l’adulte et l’enfant, un moment de partage privilégié et unique, tout en douceur !

Pour ses premières transmissions, Éloïse vous accueille avec joie et passion. Par sa pédagogie et sa bienveillance, elle vous invitera à partager ses découvertes et un chaleureux moment musical.

Apprendre le Ukulélé sur des comptines !

Les ateliers Ukubébé® sont des ateliers de formation à partir de 12 ans, ouverts à toutes et tous et sans pré-requis musical

Ils permettent une réelle complicité entre l’adulte et l’enfant, un moment de partage privilégié et unique, tout en douceur !

Pour ses premières transmissions, Éloïse vous accueille avec joie et passion. Par sa pédagogie et sa bienveillance, elle vous invitera à partager ses découvertes et un chaleureux moment musical.

Asso sa vie

Le Barp

dernière mise à jour : 2023-02-02 par