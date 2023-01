Découverte de l’atelier de Céramique d’Eloïse Dubois Eloïse Dubois Céramique, 27 mars 2023, Mareuil en Périgord.

Poussez les portes de l’atelier d’Eloïse … elle sera ravie de vous faire découvrir la céramique, de vous dévoiler les techniques de façonnage, et de vous montrer ses céramique pour le quotidien !

Eloïse Dubois Céramique 455 impasse de pareillas Mareuil Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

https://www.eloiseduboisceramique.com/

Poussez les portes de l’atelier d’Eloïse … elle sera ravie de vous faire découvrir la céramique, de vous faire comprendre les techniques de faconnage, de vous faire toucher la terre et de vous montrer tout son travail en porcelaine et en grès !

Dans son atelier de céramique au coeur du Périgord Vert, à Mareuil, Eloïse Dubois s’imprègne de tout ce qui l’entoure : les fleurs, les outils de jardinier, les couleurs du jardin, les oiseaux qui passent par là … tout est matière à nourrir sa créativité et ses envies de formes.

Ses formes sont poétiques et florales, les couleurs épurées, dans des nuances de beiges et de blancs. Dans sa recherche de formes simples, Eloïse crée des formes en grès et en porcelaine, avec le plus de finesse possible. En mêlant artisanat et design, elle fabrique de la vaisselle pour -sublimer- le quotidien, de l’art de la table (assiettes, bols, carafes) , des ustensiles pour la cuisine (passoires, infuseur à thé, coupe à fruits …), et de la décoration (bougeoirs, …) !

Chaque objet fait ainsi partie d’une série bien que chacun soit unique dans sa forme : les tailles et courbes varient, d’une assiette à l’autre, d’un bol à l’autre… !

Eloïse commercialise ses objets sur sa boutique en ligne, sur des pop-up de créateurs ainsi qu’en direct à son atelier.

Elle ne travaille pas par collections éphémères mais avec une collection permanente …pour laisser à chacun de ses client le temps de composer son service de vaisselle à son rythme, au fil des semaines, des mois, des années ; dans une volonté de consommation douce et saine.

Eloïse travaille également avec des restaurateurs : objets de sa collection ou créations sur mesure, sa vaisselle est utilisée dans plusieurs restaurants, du simple bistro à l’étoilé parisien !

Très active quotidiennement sur Instagram (17Kabonnés), Éloïse partage son quotidien à l’atelier par les stories, investies comme des vlogs, ou par les posts, où l’on retrouve plus d’échanges à l’écrit avec sa communauté.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

