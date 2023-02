ELOIS ET LEON THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX Catégories d’Évènement: Bordeaux

ELOIS ET LEON THEATRE DES BEAUX ARTS, 16 février 2023, BORDEAUX. ELOIS ET LEON THEATRE DES BEAUX ARTS. Un spectacle à la date du 2023-02-16 au 2023-02-17 16:30. Tarif : 11.8 à 11.8 euros. De Catherine Verlaguet Avec Marc Closier et Lucas Chemel Mis en scène par Adeline Détée Compagnie du Réfectoire Eloïs a beaucoup trop d'énergie pour son corps trop petit. Il parle tout le temps et c'est très fatigant pour les oreilles de sa maman. Sa maman a une copine, elle vient d'adopter Léon. Léon est muet et a les yeux ronds comme la lune pleine. La rencontre d'Eloïs et Léon cache une surprise, surprise qui fera grandir les deux amis et qui leur permettra de trouver leur propre langage. Tout public à partir de 4 ans. Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes. En coorganisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

