ELOI LE REX DE TOULOUSE Toulouse, samedi 25 mai 2024.

Révélée il y a deux ans avec sa reprise de « Jtm de ouf », ELOI s’est imposée comme l’une des figures montantes de la scène alternative en publiant deux EPs — Acedia (2020) et Pyrale (2021) — qui ont consacré son style de production novateur et sa plume incandescente.Après avoir bravé les flammes sous les kicks gabbers, elle fait à présent sonner les guitares à l’heure de son Dernier Orage — un premier album qui souffle avec force sur ses tempêtes adolescentes et porte le regard au-delà de la grisaille. Explorant sa mémoire embrumée, ELOI laisse s’agiter des souvenirs euphoriques et douloureux, et se livre à un dernier va-et-vient temporel pour refermer les cicatrices du passé.« Dernier Orage, c’est l’ultime décharge d’émotions avant de pouvoir passer à autre chose. Une fois l’orage passé, tu peux te reconstruire. Ces dernières années, la musique m’a permis de mettre certaines choses derrière moi. Dernier Orage est donc à la fois le début et la fin de quelque chose : une dernière tempête avant de pouvoir avancer »Productrice autodidacte, ELOI affirme ici une écriture énigmatique qui fascine par sa façon de poétiser l’absurde et l’insaisissable. Sur Dernier Orage, elle multiplie les métaphores – à l’image du “Volcan” qui ouvre le disque et annonce l’éruption d’émotions à venir.Laissant passé et présent se fondre dans le magma, elle purge sa mélancolie sur des morceaux comme “Icarus”, “Tamaris” et “Aquarius” ; et observe un horizon plus doux sur les power songs “Avant La Fuite”, “37°2 Le Soir”, “On Fait Du Rock”. L’amour toxique d’”Amnésie” laisse alors place à l’infinie légèreté de “Sans Cesse” et à la sensualité rock assumée de “Call Me” avant de pouvoir chanter sur Orion que « tout s’en ira dans l’orage ».Après l’avoir longtemps retenue à l’intérieur, ELOI a fait de sa colère un élément central de son écriture et la redirige avec une rage libératrice dans son univers musical (Pyromane, On Fait Du Rock). Décidée à ne plus se laisser faire, elle s’épanouit dans une débâcle de basses acidulées, de batteries frénétiques et de riffs transcendants.Toujours accompagnée par CHORIBABY à la guitare, elle signe aussi ses premiers solos : façon pour elle d’affirmer son évolution artistique et une ambition rock bien plus qu’esthétique. Inspirée par l’electro-clash, le féminisme punk et la figure des riot grrrls, ELOI s’éloigne de l’étiquette fourre-tout de l’hyperpop pour inventer ses propres paradigmes aux confins de l’electro et du rock alternatif. Entre décharges apocalyptiques, drum’n’bass sur-voltée et ballades émo douce-amères, ELOI poursuit alors toujours le même objectif : celui de s’affranchir de toutes les normes pour pouvoir vivre et créer en liberté.Avec son live-show explosif aux airs de rave-party rock’n’roll, ELOI a enflammé les scènes de la GaîtéLyrique, du festival de Dour, de Marsatac ou de Botanique. Au printemps, elle présentera Dernier Orage au Rex de Toulouse le 25 mai prochain.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 19:30

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31300 Toulouse 31